Moro, domani delegazione del Pd a commemorazione in via Fani

Roma, 15 mar. - "Domani in via Fani, alle ore 9, una delegazione del Partito democratico, guidata dal segretario Maurizio Martina e composta dai capigruppo di Camera e Senato, Ettore Rosato e Luigi Zanda e dal tesoriere del Pd Francesco Bonifazi, deporrà una corona di fiori per commemorare il 40esimo anniversario del rapimento da parte delle Brigate Rosse di Aldo Moro e dell'uccisione della sua scorta composta dagli agenti Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Francesco Zizzi, Giulio Rivera e Raffele Iozzino". Lo annuncia il Pd in una nota.