Roma, 15 mar. - Si è tenuta questa mattina una riunione del coordinamento nazionale di Noi con l'Italia per un'analisi dei risultati elettorali. Durante l'incontro, al quale erano presenti i soci fondatori, si è deciso di proseguire l'esperienza di Noi con l'Italia e a tal proposito è stata convocata per giovedì 22 marzo a Roma l'assemblea nazionale con tutti i candidati, gli eletti e i responsabili regionali del partito, presso la sede in corso Vittorio Emanuele II, n. 18.