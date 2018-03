Italiaonline chiude 2017 con utile netto di 26,4 mln +17%

Roma, 15 mar. - Italiaonline ha chiuso il 2017 con un utile netto di 26,4 milioni (+17% su base annuale). Ricavi pari a 338,5 milioni, in calo del 10% su base annuale. Posizione finanziaria netta positiva per 72,9 milioni. Lo comunica una nota della società.

In osservanza alle norme statutarie della società, sarà distribuito agli azionisti di risparmio un dividendo unitario di 30 euro. Agli azionisti ordinari verrà distribuito.

Il Cda della società ha approvato l'aggiornamento del Piano industriale, estendendone la durata al 2020 ed aggiornando gli obiettivi economico-finanziari per il periodo 2018-20.

Il Piano prevede un Cagr dei ricavi 2018-2020 tra il 4% e il 6%. Il Mol è previsto in crescita lungo tutto l'arco del periodo del Piano con un livello atteso compreso nell'intervallo tra il 23% e il 25%. Per la generazione di cassa si prevede per il periodo 2018-2020 una cash conversion del Mol compresa nel range 55%-60%.