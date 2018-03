Martina: Pd riparte da territori per stare vicino a cittadini

Roma, 15 mar. - "Questa di Ostia è una prima tappa del percorso che faremo in tutti i territori per dire di come il Partito democratico vuole stare nelle comunità locali, nelle realtà della vita quotidiana di tante persone a partire da realtà più complicate ma anche dove ci sono esperienze di futuro come quella che abbiamo visitato oggi. Un partito che fa della comunità il suo vero obiettivo: ripartire da qui vuol dire ripartire da tanti cittadini che hanno bisogno di trovare il partito democrativo vicino". Lo ha detto il reggente del Pd Maurizio Martina che oggi ha visitato il Ciofs-Fp Lazio, un centro di formazione e aggiornamento a Ostia.