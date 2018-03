Immobili, Ag.Entrate: online le quotazioni del II semestre 2017

Roma, 15 mar. - Sono consultabili da oggi, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it e tramite l`applicazione per smartphone "OMI Mobile", le quotazioni immobiliari relative al secondo semestre 2017.

Lo rende noto l'Agenzia delle entrate ricordando che le quotazioni Omi offrono un`indicazione dei prezzi al metro quadro per diverse tipologie di immobili, tra cui abitazioni, locali commerciali, uffici e capannoni industriali e possono essere consultate in base al semestre, alla Provincia, al Comune, alla zona e alla destinazione d`uso.

Per conoscere la quotazione media al metro quadro di un immobile residenziale, commerciale, terziario o produttivo in una determinata zona, basta collegarsi sul sito dell`Agenzia delle Entrate, nella sezione Osservatorio del Mercato Immobiliare > Banche dati > Quotazioni immobiliari, ed effettuare una ricerca filtrando le informazioni in base al semestre e alla zona di riferimento. La ricerca è libera e può essere effettuata anche tramite navigazione su mappa, utilizzando il servizio GEOPOI, il framework cartografico realizzato da Sogei.(Segue)