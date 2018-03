Canada punta al nucleare per lottare contro cambiamenti climatici -2

Roma, 15 mar. - Il Canada si è alleato con gli Stati uniti e il Giappone per includere questa forma di energia nell'ordine del giorno delle discussioni internazionali sulla transizione energetica, in particolare al forum Clean Energy Ministerial (Cem) che riunisce governi e settore privato.

La nona edizione di questo Forum si tiene a maggio in Danimarca sotto il patrocinio della Commissione europea e poi nel 2019 in Canada. Il governo Trudeau vuole cogliere l'occasione per "mettere l'energia nucleare al centro degli sforzi mondiali per lottare contro i cambiamenti climatici", ha dichiarato Kim Rudd, responsabile parlamentare per le Risorse naturali. (fonte afp)