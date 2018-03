Spotify intende quotarsi al Nyse il 3 aprile

New York, 15 mar. - Spotify conta di quotarsi al New York Stock Exchange il 3 aprile prossimo con simbolo SPOT. Lo ha detto il gruppo svedese che offre un servizio di musica in streaming durante il suo Investor Day. L'azienda che ha scelto una quotazione diretta per il suo sbarco in borsa, fornirà le sue stime per l'anno fiscale in corso il prossimo 26 marzo.

Stando a documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission il 28 febbraio scorso, il gruppo nel 2017 vantava 159 milioni di utenti attivi a livello mensile e 71 milioni utenti premium. Stando al documento alla Sec, nel 2017 Spotify ha registrato 4,09 miliardi di dollari di euro di ricavi, in rialzo dai 2,95 miliardi del 2016 e da 1,940 miliardi del 2015. Lo scorso anno si è chiuso con una perdita di 1,24 miliardi di euro, segno che l'azienda deve ancora diventare redditizia mentre punta a "sprigionare il potenziale della creatività umana dando a milioni di artisti creativi l'opportunità di mantenersi con la loro arte e a miliardi di fan l'opportunità di gioirne e trarre ispirazione da questi creatori". La perdita è peggiorata da quella di 539 milioni di euro del 2016 e di 230 milioni del 2015.

L'iter dell'arrivo di Spotify al Nyse è ben diverso dall'Ipo tradizionale. E infatti i titoli che verranno venduti non saranno sottoscritti da alcuna banca d'investimento. Inoltre, non ci sarà alcun road show formale e dal momento che non vengono emesse nuove azioni, gli attuali soci (come il Ceo e il cofondatore dell'azienda) non vedranno diluirsi il valore delle loro partecipazioni.