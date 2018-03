Mercatone Uno: verso vendita unitaria -2

Torino, 15 mar. - In Piemonte Mercatone ha 13 centri vendita (di cui 3 in provincia di Torino, a Brandizzo, Mappano e Beinasco; 4 nel Novarese a Caltignaga, Pombia, Romagnano Sesia e Trecate, uno a Serravalle Scrivia, nell'Alessandrino, uno a Villafranca d'Asti, uno a Genola, nel Cuneese, uno a Biella, e due nel Vco, a Gravellona Toce e Preglia di Crevoladossola) e occupa complessivamente 390 persone. "Con la riunione di oggi - commenta l'assessora al Lavoro della Regione, Gianna Pentenero - sembra essere scongiurata definitivamente l'ipotesi fallimento. Si tratta, naturalmente, di una notizia positiva; mi auguro che venga perseguita, come annunciato, la vendita unitaria e si faccia ogni sforzo per mantenere la massima occupazione possibile sul territorio".