Web tax, Cisl: ben vengano le prime norme comunitarie

Roma, 15 mar. - "Un mondo che si evolve rapidamente ha necessità di un sistema di imposizione fiscale capace di adattarsi alle nuove forme imprenditoriali in essere, in particolare quelle digitali: ben vengano, dunque, le prime norme comunitarie sulla web tax". Lo dichiara in una nota il Segretario confederale della Cisl, Ignazio Ganga, commentando il via libera di Strasburgo ad un nuovo fisco per le imprese.

"Queste infatti - continua Ganga - eliminando inique forme di concorrenza, potranno armonizzare l'imposizione fiscale indipendentemente dalla forma assunta dall'impresa, sia questa tradizionale che digitale. Per la Cisl è importante regolare la tassazione sui guadagni delle aziende che operano sul web che hanno sedi fuori dal Paese ma che lavorano attraverso la rete in Italia e che pur non risiedendo nel nostro paese dovranno essere assoggettate alle regole fiscali dei diversi Stati dell`Unione".

"L'ampliamento della base imponibile, inoltre - conclude Ganga - garantirà in prospettiva anche ulteriori risorse, ma l'aspetto rilevante è quello di un rafforzamento delle regole comuni all'interno dell'Unione Europea e la volontà di proseguire nel cammino di una sempre maggiore integrazione anche delle regole fiscali".