Salini Impregilo: in 2017 utile adj +67%, cedola a 0,053 euro

Milano, 15 mar. - Salini Impregilo ha chiuso il 2017 con un utile netto pari a 117,4 milioni, in aumento del 66,9% rispetto al 2016. I ricavi del gruppo ammontano a 6,5 miliardi, in aumento del 5,8% (ricavi di Lane + 16,1%). I nuovi ordini sono pari a 6,7 miliardi, in linea con i target.

L'indebitamento lordo è pari a 2,304 miliardi, ridotto di 28 milioni rispetto al 2016. Proposto un dividendo di 0,053 per azione ordinaria e 0,053 per azione di risparmio.

Salini Impregilo ha effettuato un write-off dell'esposizione degli asset in Venezuela per complessivi 314 milioni (pari a circa il 50% del totale), di cui registrati nell'esercizio 292,5 milioni. Il patrimonio netto, post svalutazione degli asset in Venezuela, è pari a 1,1 miliardi.

Per il 2018, il gruppo si attende ricavi tra 6,8 e 7 miliardi e un indebitamento lordo che scenderà di 50-100 milioni.

La società informa che riporterà i risultati economico finanziari anche in dollari Usa a partire dal 2018.