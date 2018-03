Russia, Putin il candidato per ogni stagione (e ogni biografia) -2

Mosca, 15 mar. - Ed è proprio lo storico Medvedev - noto per aver bloccato alla fine degli anni Sessanta la riabilitazione del "magnifico georgiano" con il suo Let History Judge (Lo Stalinismo, ed. Mondadori) - che spiega ad Askanews uno degli ultimi successi di Putin, a parte i soliti argomenti che mandano in visibilio il russo medio: la Crimea e i missili. "L'agricoltura è un settore dove il ritorno arriva dopo un anno o anche dopo due. Ed è stato un successo per Putin. Un successo che neppure Putin si aspettava. La nostra agricoltura che anche in periodo sovietico rappresentava una pagina complicata, che non potevano risollevare nè Stalin, nè Krusciov. Nè Breznev e neppure Gorbaciov. Negli ultimi anni ha iniziato a svilupparsi. E ora noi mandiamo fuori dal paese, con l'export, il grano, lo zucchero, e tutto è accaduto negli ultimi tre-quattro anni. E non è solo questo. Nessuno si aspettava che si sarebbe sviluppata neppure la metallurgia. E invece...".

Sotto la guida di Putin, va tuttavia notato, la Russia ha ottenuto un punteggio scarso nell'Indice di corruzione di Transparency International e ha subito una retrocessione democratica secondo l'indice Freedom House. Gli esperti non considerano più la Russia una democrazia. Durante la sua carriera, Putin però ha ottenuto ottimi crediti e approvazione interna (per lo più superiori al 70%) e ha ricevuto ampia attenzione internazionale come uno dei leader più potenti del mondo. Le organizzazioni per i diritti umani e gli attivisti lo hanno accusato di violazioni dei diritti umani e di repressione del dissenso o dell'opposizione civile, nonché di aver ordinato assassini ai suoi oppositori e critici; ma lui ha negato le accuse di autoritarismo e violazioni dei diritti umani. Funzionari del governo degli Stati Uniti lo hanno accusato di condurre un programma di interferenza a sostegno di Donald Trump durante le elezioni presidenziali americane del 2016. Ma sinora nulla è stato provato. (Segue)