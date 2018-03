Russia, Putin il candidato per ogni stagione (e ogni biografia)

Mosca, 15 mar. - Si fa prima a dire chi non ha scritto un libro su di lui. La fama di Vladimir Putin è talmente debordante che la biografia dell'attuale leader russo - e unico candidato credibile, domenica, ad altri sei anni al Cremlino - è stata scritta e riscritta, più e più volte. E se l'editoria russa, ma anche quella internazionale, punta spesso su di lui, vuol dire che il nome del già tre volte presidente russo è diventato ormai un brand, molto vendibile. E in effetti Putin - nome in codice "Plavun" ai tempi dell'accademia dei Servizi segreti sovietici - continua ad essere una garanzia in questo senso.

Non passa giorno infatti che il capo di stato da Mosca non generi una notizia internazionale. Oggi ad esempio nuove polemiche sulla reale entità della sua ricchezza, sulla quale si dibatte da Twitter alla tv americana. È insomma un must della politica, sia per chi lo ama che per chi lo odia. Magliette, cioccolate, la vodka Putinka rappresentano alcune delle declinazioni di come il marchio sia flessibile e vendibile. Tanto da essere diventato un facile sostituto della matrjoska come souvenir da Mosca. Ma al netto di una carriera politica che ha trasformato "Zagadka Putina" (Quel Rebus di Putin, dal noto saggio del 2000 dello scrittore Roy Medvedev) in "Putin, ora parlo io" (di Huber Seipel, il giornalista tedesco che ha seguito il leader per anni e poi ha raccolto le sue interviste in un saggio del 2017), il capo di stato ha saputo mettere a segno colpi da maestro. Non solo in politica internazionale. (Segue)