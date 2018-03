Mercatone Uno: verso vendita unitaria

Torino, 15 mar. - Mercatone Uno sarà venduto a un unico soggetto, escludendo l'ipotesi spezzatino, con l'obiettivo di mantenere una presenza in tutte le regioni. E' quanto emerso al termine del tavolo convocato al Ministero dello Sviluppo Economico, alla presenza dei commissari straordinari, dei rappresentanti sindacali e degli esponenti delle regioni, tra cui il Piemonte, in cui il gruppo è presente. I commissari hanno spiegato di aver valutato sette offerte vincolanti d'acquisto, e di essere giunti a un'ipotesi di vendita unitaria. La procedura dovrebbe concludersi nell'arco di 4/6 settimane e poi dovrebbe partire la trattativa sindacale. A metà aprile, inoltre, è in programma un nuovo incontro al Ministero in cui si entrerà nel dettaglio dell'ipotesi di aggiudicazione.