In Piazza Affari bene Tim, Leonardo e Generali

Roma, 15 mar. - Piazza Affari archivia la seduta con uno spunto dell'indice Ftse Mib dell'1,17%.

Ha brillato Tim +3,06% dopo la notizia che il fondo Elliott ha ufficialmente chiesto l'integrazione dell'odg dell'assemblea del 24 aprile con la revoca di 6 consiglieri, tra cui il presidente, nonchè Ceo di Vivendi, Arnaud De Puyfontaine, e la contestuale nomina di altrettanti sei amministratori, tra cui l'ex Ad dell'Enel, Fulvio Conti, e il commissario straordinario di Alitalia, Luigi Gubitosi.

Subito dietro Leonardo +2,15%, ancora sull'onda lunga della commessa miliardaria in Qatar.

Poi Generali +1,85%, il gruppo assicurativo triestino, ha chiuso il 2017 con un utile netto di 2,1 miliardi. Il Cda della società proporrà all'assemblea di aprile la distribuzione di un dividendoper azione pari a 0,85 euro, in crescita del 6% dai 0,80 euro per l'esercizio 2016. Tra gli industriali in spolvero Cnh +2,9%.

Dal lato dei ribassi ancora realizzi su Atlantia -2,3%, poi Tenaris -1,04%, Italgas -0,4%.