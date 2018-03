Trump ammette di aver mentito a Trudeau su deficit commerciale

New York, 15 mar. - Donald Trump ha ammesso di aver mentito al primo ministro canadese, Justin Trudeau, sui rapporti commerciali tra i due stati, presentando numeri e punti di vista che poi si sono rivelati oggettivamente falsi. La notizia è stata diffusa dal Washington Post, che è riuscito ad avere una registrazione di un intervento a un evento di fundraising, in cui è lo stesso presidente americano ad ammettere le sue menzogne.

Trump in un incontro con Trudeau ha insistito che gli Stati Uniti sono in deficit commerciale con il Canada. Un deficit, disse Trump a Trudeau, molto importante, citando numeri falsi. La notizia, per ammissione dello stesso Trump, non è vera, ma soprattutto il presidente degli Stati Uniti non aveva i numeri per confermarla. In realtà non è facile calcolare il deficit commerciale, ma nel caso del Canada, i numeri sono chiari: secondo i dati degli Usa, Washington ha un deficit commerciale sulle merci che scambia con il Canada di 12,1 miliardi di dollari. Questo però viene eliminato da un surplus commerciale di 24,6 miliardi in favore degli Stati Uniti facendo riferimento ai servizi.

Nonostante la registrazione mostri come Trump ammetta il suo errore, il presidente Usa è tornato all'attacco su Twitter, sostenendo che gli Stati Uniti sono in deficit commerciale con il Canada, ma che "Justin Trudeau, un ragazzo molto bravo, non ama dire che il Canada ha un surplus commerciale sugli Stati Uniti".