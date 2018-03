Anzaldi (Pd): fake news M5s presidenza Camera legata a vitalizi

Roma, 15 mar. - "Che c'entra la presidenza della Camera con i vitalizi? Nulla, siamo di fronte all'ennesima fake news creata dal Movimento 5 stelle per confondere e disinformare i cittadini". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Le decisioni - prosegue Anzaldi - sui vitalizi come su altre materie parlamentari, vengono prese dall'ufficio di presidenza e dall'Aula, dove passano sulla base della maggioranza dei voti e non di chi ricopre il ruolo di presidente di Montecitorio. Il presidente della Camera ha un ruolo di garanzia e di rispetto delle regole, non ha la funzione di favorire o meno l'adozione di provvedimenti. E allora perché i capigruppo M5s Toninelli e Grillo, ma anche il loro leader Di Maio, lanciano la bufala secondo cui ambiscono a quella nomina perché così partirebbe subito la delibera sui vitalizi? Forse perché non vogliono ammettere che stanno semplicemente andando a caccia di una poltrona? Per adottare una delibera, infatti, è necessaria la maggioranza negli organi che decidono, non la presidenza".

"Altra bufala - sostiene ancora il deputato dem - targata M5s: questa potrebbe essere la prima volta che i presidenti verrebbero nominati in una logica slegata dal governo. Non è vero, basta vedere cosa è accaduto nella passata legislatura: Laura Boldrini, presidente della Camera, proveniva da un gruppo parlamentare rimasto per cinque anni saldamente all'opposizione e alla fine si è candidata con un partito schierato contro il Governo. Partito di cui era leader il presidente del Senato, peraltro".