Credem, si rafforza il Cet1 nel 2017 al 13,32%

Roma, 15 mar. - Il Consiglio di Amministrazione di Credem ha approvato i risultati individuali e consolidati del 2017. Sono stati confermati integralmente i dati preliminari comunicati lo scorso 8 febbraio con l`eccezione dei coefficienti patrimoniali che sono aumentati a seguito dell`autorizzazione a non dedurre la partecipazione in Credemvita ricevuta in data 1 marzo 2018 dalla Banca Centrale Europea ed effettiva a partire dalla data del 31 dicembre 2017. In particolare, il CET1 ratio è aumentato da 13,32% a 13,69% (+37 bps), dato oltre 6 punti percentuali al di sopra del livello minimo assegnato da BCE per il 2018 pari a 7,375%(2) a conferma della sicurezza, affidabilità e solidità del Gruppo. Inoltre il Tier1 capital ratio(1) aumenta da 13,36% a 13,76% (+40 bps) ed il Total capital ratio(1) aumenta da 14,99% a 15,57% (+58 bps).

Per quanto riguarda i risultati, confermati i preliminari con un utile netto in crescita del 41%. Il cda proporrà ai soci un dividendo do 0,20 euro per azione con un aumento del 33% sulla cedola precedente.