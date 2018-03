Usa, rimpasto Trump: capo gabinetto Kelly possibile nuova vittima

New York, 15 mar. - Anche il capo di gabinetto, John Kelly, l'uomo chiamato la scorsa estate a riportare l'ordine alla Casa Bianca, potrebbe fare le spese di un rimasto di governo del presidente statunitense, Donald Trump. Lo sostiene la Cbs, citando fonti dell'amministrazione e del Congresso.

Il turnover all'interno dell'amministrazione ha già fatto storia: in 14 mesi della presidenza Trump, oltre 20 membri dello staff sono stati licenziati, si sono dimessi o sono stati assegnati a nuovi incarichi. Il prossimo, e non solo per la Cbs, potrebbe essere il consigliere per la Sicurezza nazionale, H.R. McMaster: al suo posto, possibile la nomina di John Bolton, ex funzionario dell'amministrazione Bush, altro 'falco' su Iran e Corea del Nord, come il nuovo segretario di Stato, Mike Pompeo, che prenderà il posto di Rex Tillerson.