Palermo, Anzaldi: solo New York Times parla rinascita Teatro Massimo

Roma, 15 mar. - "Fa riflettere il fatto che mentre il più prestigioso giornale del mondo dedichi la foto della copertina e un bell'articolo alla rinascita del Teatro Massimo di Palermo, nessuno in Italia (non i giornali, non il servizio pubblico né le tv private), se ne sia accorto. È proprio vero: nemo profeta in patria. Meno male ci sono giornali stranieri come il New York Times". Lo scrive su Istagram Michele Anzaldi, deputato del Partito democratico, per commentare lo spazio dedicato al Teatro Massimo di Palermo dall'edizione odierna del New York Times.