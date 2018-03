Pastorino (Leu) su Askanews: tutelare lavoro e pluralismo

Roma, 15 mar. - "La crisi dell'agenza di stampa Askanews è molto preoccupante per due aspetti: per i posti di lavoro messi a rischio e per il pericolo di ridurre il pluralismo dell'informazione in Italia. Riguarda quindi due questioni importanti per il Paese, su cui non è pensabile abbassare la guardia. La situazione va avanti da tempi e i giornalisti hanno già accettato troppi sacrifici, senza ottenere adeguate risposte da parte dell'azienda. Seguiremo la vicenda in questa duplice ottica". Lo dichiara il deputato di Liberi e Uguali, Luca Pastorino, esponente di Possibile.