Roma, 15 mar. - Michele Emiliano? "Sono diventato un suo fan! Un signore che dice che il suo programma è proteggere 'il mare e il creato' è come miss Universo che dice 'voglio la pace nel mondo'. Come si fa a non volergli bene!!" Lo scrive su Twitter il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, rispondendo a un follower.