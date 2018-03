Startup, da Tvlp e Digital Media borse di studio "Resto... -2

Roma, 15 mar. - "Fino a qualche decennio fa il territorio intorno a Stanford era una grande distesa di alberi e l'agricoltura era l'industria dominante. Nonostante questo proprio qui giovani laureati, iniziando a lavorare dentro il garage di casa dei genitori, hanno creato delle startup che con gli anni si sono trasformate in aziende di successo - ha commentato Francine Gordon, direttrice della Faculty di TVLP Institute -. Siamo convinti che anche l'Italia, con la sua manifattura, con le scuole di alta specializzazione, con i numerosi ricercatori, preparati e appassionati, abbia sul proprio territorio tante potenziali 'Silicon Valley' che, però, raramente trovano le opportunità per decollare".

"Con questa borsa di studio - ha aggiunto Roberto Zarriello, fondatore di Digital Media - prosegue il nostro impegno a diffondere sempre più la cultura digitale, raccogliendo le esperienze e le buone pratiche della Silicon Valley da replicare qui in Italia. Per questo abbiamo scelto di sostenere in particolare quei giovani residenti al Sud che scelgono di non trasferirsi in un'altra città o un altro paese e di costruirsi il successo sul proprio territorio".

Le borse di studio "Resto al Sud" sono pensate in particolare per chi sviluppa un progetto ad alto contenuto tecnologico o scientifico - in ogni settore, dall'Intelligenza Artificiale alle Scienze della vita - ma che ha limitate risorse economiche. Una commissione di TVLP e Digital Media valuterà i migliori progetti che saranno in grado di valorizzare le ricchezze del Sud Italia e i candidati più determinanti a tornare/restare nel proprio territorio di origine.

Per candidarsi alla selezione bisogna aver compiuto 21 anni e inviare la domanda di partecipazione entro il 25 marzo 2018 indicando il proprio percorso formativo, l'idea o il progetto a cui si sta lavorando, oltre ai motivi per cui si è interessati al programma in Silicon Valley. Le domande saranno valutate in ordine d'arrivo; sarà data precedenza ai progetti con un grande impatto sociale, e ai proponenti con limitate risorse finanziarie. Tutte le informazioni e il format per l'application su www.tvlp.co