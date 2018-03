Tim: Elliott chiede cambio cda, al via la battaglia con Vivendi -2

Milano, 15 mar. - Elliott si riserva, inoltre, di formulare ulteriori richieste di integrazione dell'ordine del giorno o presentazioni di proposte di delibera. La richiesta deve pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di assemblea, avvenuto lo scorso 10 marzo. Oltre al rinnovamento dello governance, il fondo punterebbe, tra le altre cose, alla conversione delle azioni di risparmio in ordinarie e alla scissione proporzionale della rete, con attribuzione ai soci Telecom delle quote della newco nella quale è destinata la rete che verrebbe quotata. Per aspettare eventuali mosse di Tim bisognerà aspettare il cda che sarà convocato nei prossimi giorni per "l'assunzione delle determinazioni di competenza".

In attesa che Elliott chiarisca a quanto ammonta esattamente la sua posizione in Tim, il fondo ha certificato di possedere almeno il 2,5% del capitale (2,53% per la precisione), quota che gli ha consentito di chiedere l'integrazione dell'odg, allegando quattro certificati di deposito di azioni che attestano di possedere circa 385 milioni di azioni ordinarie Telecom.

L'avvio ufficiale della battaglia per Tim, intanto, ha fatto bene al titolo, che ha chiuso in rialzo del 2,83% a 0,8054 euro.