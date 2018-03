Elezioni, Salvini: chi governa Emilia-Romagna ormai è minoranza

Modena, 15 mar. - Il risultato delle elezioni del 4 marzo in Emilia-Romagna è stato "emozionante e clamoroso" per la Lega Nord e per il centro destra. Per Matteo Salvini chi governa questa regione deve "tenere conto del fatto che ormai rappresenta una minoranza".

"La vittoria della Lega e del centro destra in Emilia è uno dei dati più emozionanti e clamorosi - ha detto Salvini a margine di una iniziativa post elettorale a Modena -. E' stata una soddisfazione incredibile. L'Emilia vuole cambiare, nel nome del lavoro e della sicurezza. Penso che il dato di Ferrara, Piacenza, Reggio e Bologna sia assolutamente chiaro".

"Penso che chi sta governando l'Emilia-Romagna - ha aggiunto - debba tenere conto del fatto che ormai rappresenta una minoranza in Emilia".