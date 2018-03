Salvini: chiedo riconteggio quattromila schede nulle a Modena

Modena, 15 mar. - All'alba del 5 maggio al collegio uninominale del Senato a Modena era in vantaggio il candidato della Lega Nord, Stefano Corti, poi è passato in vantaggio il candidato del Pd, Edo Patriarca, che ha vinto per una quarantina di voti in più. Per questo il leader della Lega, Matteo Salvini, è arrivato a Modena per chiedere il riconteggio delle "quattromila schede nulle" oltre a circa tremila bianche, perché "ci vedo rischio brogli".

"Oggi chiedo trasparenza - ha detto Salvini -. Faccio appello a tutti, perché quando votano quasi 300 mila modenesi, c'è un distacco tra due candidati di 46 voti e ci sono più di 4 mila schede nulle. Chiedo semplicemente di poter controllare con tutti i rappresentati, i partiti, i giudici, gli avvocati, con chi volete, le schede nulle".

"Sapere che fino alle prime ore della mattina" dopo il voto "c'è in vantaggio il candidato della Lega - ha proseguito - e con le ultime sezioni è passato in vantaggio il candidato del Pd mi fa dire che c'è un rischio brogli che non mi piace. Quindi chiedo semplicemente che di fronte alle telecamere si riaprano e in due ore controlliamo le 4 mila schede nulle. Se il vincitore è davvero vincitore avrà tutto l'onore del mondo".