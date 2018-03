New York, 15 mar. - Un'esplosione si è verificata questa mattina in un impianto chimico a Cresson, in Texas, negli Stati Uniti. Lo sceriffo Roger Deeds ha dichiarato alla Cbs che una persona risulta dispersa e una è rimasta gravemente ferita nell'incidente, avvenuto nella fabbrica della Tri-Chem Industries; al momento, non c'è stato un ordine di evacuazione della zona.