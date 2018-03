Startup, da Tvlp e Digital Media borse di studio "Resto al Sud"

Roma, 15 mar. - Perfezionare le proprie conoscenze; confrontarsi con imprenditori di successo, con docenti di Stanford, Berkley e Santa Clara e con venture capitalist dei più importanti istituti americani; stringere relazioni con ricercatori e conoscere incubatori e startup. Dopo aver acquisito la mentalità della Silicon Valley, tornare nel paese d'origine per sviluppare il proprio progetto e "contaminare" il territorio contribuendo altresì a creare una grande community di imprenditori nel mondo.

Con questo obiettivo l'istituto americano TVLP e Digital Media, già alleati per diffondere la cultura imprenditoriale della Silicon Valley anche in Italia, hanno deciso di lanciare due speciali borse di studio "Resto al Sud Scholarship for generating innovation in South Italy" rivolte a ricercatori e innovatori più talentuosi residenti al Sud, che potranno così mettersi alla prova e perfezionare le proprie capacità in California, partecipando a uno dei programmi internazionali in innovazione e imprenditorialità tecnologica che si svolgeranno in primavera ed estate 2018: dal 14 maggio al 2 giugno e dal 16 luglio al 4 agosto. (segue)