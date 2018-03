Roma, 15 mar. - "Il Pd non chiede niente e non ci è stato offerto niente. Se saranno figure all'altezza, profili adeguati, non avremo problemi a votare le proposte di chi ha vinto le elezioni per le cariche istituzionali. Non abbiamo preclusioni. Naturalmente ne discuteremo nei gruppi". Lo ha detto Ettore Rosato, capogruppo del Pd uscente alla Camera, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se i Dem avessero dato via libera all'attribuzione e alla presidenza della Camera ai 5 Stelle.