Italiaonline, Furlan: niente giustifica licenziamenti e chiusure

Torino, 15 mar. - "La settimana prossima nell`incontro con il ministero si dovrà dipanare questa matassa". Lo ha detto la leader Cisl Annamaria Furlan che a Torino ha incontrato i lavoratori di Italiaonline dopo che l'azienda ha annunciato la chiusura della sede torinese dell'ex Seat Pg, e 248 esuberi, oltre a 241 trasferimenti a Milano. Furlan ha invitato l'azienda al dialogo con il sindacato. "Non si capisce il perché di tutto questo - ha osservato Furlan a margine di un incontro sulla scuola promosso dal suo sindacato - . L'impresa va bene i conti sono a posto gli utili ci sono, anzi continuano a crescere. Una parte dei lavoratori e delle lavoratrici non solo a Torino sono in cassa integrazionie e sono stati fatti percorsi di riconversione formativa". "Onestamente - ha concluso Furlan - non c'è nessun motivo che possa giustificare licenziamenti e per Torino la chiusura del sito".