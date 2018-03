Consigliere Trump: presto valuterà nuove misure contro la Cina

New York, 15 mar. - Il presidente Donald Trump prenderà presto in considerazione nuove misure contro la Cina per il "furto" della proprietà intellettuale statunitense. Lo ha dichiarato un consigliere al commercio della Casa Bianca, parlando alla Cnbc.

"Nelle prossime settimane, il presidente Trump riceverà sulla scrivania alcune raccomandazioni" ha detto Peter Navarro alla Cnbc. "Questo sarà uno dei tanti passi che il presidente prenderà coraggiosamente per affrontare le pratiche commerciali scorrette".