Mosca, 15 mar. - Mosca non ha mai avuto alcun programma per sviluppare l'agente nervino Novichok usato sull'ex agente doppiogiochista Sergei Skripal in Gran Bretagna. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Sergei Ryabkov. "Voglio affermare con tutta certezza che l'Unione Sovietica o la Russia non avevano programmi per sviluppare un agente tossico chiamato Novichok", ha detto all'agenzia di stampa Interfax.