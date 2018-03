Salvini: nuova legge elettorale? questa, con premio maggioranza

Modena, 15 mar. - "Noi andremo da Mattarella proponendoci come forza di governo. Non chiediamo il voto per tornare a votare ogni 15 giorni", ma "ovviamente non ne abbiamo paura". Lo ha detto il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, per il quale occorre "applicare un premio di maggioranza all'attuale legge elettorale".

"L'unico modo per non prendere in giro gli italiani e fare veloce - ha detto Salvini a margine di una iniziativa a Modena - è applicare un premio di maggioranza all'attuale legge elettorale cosa che già proponemmo e il Pd rifiutò perché probabilmente fiutava l'aria. Quelli che dicono 'cambiamo la Costituzione, inventiamoci una nuova legge elettorale' è perché, in realtà vogliono tirare a campare per due anni. Se di nuova legge elettorale si tratta bisogna prendere questa e nell'arco di una settimana aggiungere un premio di maggioranza per la coalizione vincente, ed è l'unico modo per fare in fretta".