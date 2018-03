Capigruppo M5S: a breve ok delibere per cancellare vitalizi

Roma, 15 mar. - A breve si potranno approvare in Parlamento le delibere per la cancellazione dei vitalizi. Lo sostengono in un post sul blog delle stelle i capigruppo del M5S, Giulia Grillo e Danilo Toninelli.

"Riteniamo importante che anche alle altre forze politiche vengano garantite le cariche istituzionali per una loro adeguata rappresentanza nell'Ufficio di Presidenza della Camera e nel Consiglio di Presidenza del Senato", sostengono Grillo e Toninelli.

"Abbiamo svolto le interlocuzioni rispettando i ruoli e le istituzioni come previsto dalle regole costituzionali. Un piccolo passo rivoluzionario che ci consentirà di approvare già a breve le delibere sulla cancellazione dei vitalizi. Auspichiamo che anche le altre forze politiche siano pronte al cambiamento chiesto dai cittadini con il voto del 4 marzo", scrivono i due capigruppo.