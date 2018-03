Roma, 15 mar. - "Non abbiamo assolutamente parlato di nomi, siamo nella fase iniziale di un percorso iniziato da M5s in trasparenza, questo è quanto". Lo ha detto Danilo Toninelli, capogruppo in pectore M5s Senato, parlando con i giornalisti alla Camera al termine del giro di incontri con le altre forze politiche sulle presidenze delle Camere.