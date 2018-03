Capigruppo M5s: a noi presidenza Camera, nessuno ci ha detto no -2

Roma, 15 mar. - "Il centrodestra - ha aggiunto Toninelli - non si è presentato con un unico interlocutore, abbiamo parlato con tutte le componenti del centrodestra. Per la prima volta si segue un percorso trasparente, alla luce del sole perché le figure che devono far partire bene il nuovo Parlamento è fondamentale vengano svincolate dalla formazione di qualsiasi maggioranza, è il vero modo di garantirne indipendenza e l'efficacia del lavoro".

Toninelli ha spiegato di aver "anche parlato con tutte le altre forze politiche, anche più piccole, della questione della completezza dell'ufficio di presidenza di Camera e Senato formati da vicepresidenti, tesorieri e segretari che svolgono funzioni importanti. Lo abbiamo fatto perché rispettiamo la democrazia, l'esito del voto e le prassi costituzionali. Vogliamo che gli uffici di presidenza - ha proseguito - prendano le decisioni più attese dai cittadini che ci hanno dato un voto netto di cambiamento a partire dall'abolizione dei vitalizi che si potrà fare proprio all'interno degli uffici di presidenza".

A chi gli ha domandato se siano più vicini alla Lega, Toninelli ha replicato: "Siamo in una fase di primi incontri per capire se è possibile il dialogo e trovare le convergenze su incarichi importanti. Ci saranno altri incontri nei prossimi giorni".