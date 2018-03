Usa impone sanzioni su Russia per interferenza in elezioni -2

New York, 15 mar. - Tra i gruppi sanzionati c'è anche la Internet Research Agency, già nota fabbrica di troll con sede a San Pietroburgo, in Russia, che un mese fa era stata accusata dal procuratore speciale Robert Mueller nella sua indagine sul Russigate. Proprio Prigozhin controlla la troll farm che, secondo gli Stati Uniti, ha condotto una "guerra informatica" contro Washington per "seminare discordia" all'interno della politica americana.

Si tratta della prima presa di posizione da parte dell'amministrazione Trump, che è stata più volte accusata dal Congresso americano di aver fatto poco o nulla per condannare e per punire gli attacchi degli hacker russi.

Tra gli enti sanzionati ci sono anche due agenzie di intelligence russe: la Federal Security Service (FSB), l'ex KGB, e la Intelligence Directorate (GRU), i servizi segreti militari. "Da almeno il mese di marzo del 2016, i pirati informatici russi hanno preso di mira entità governative Usa e infrastrutture chiave, incluse quelle energetiche, nucleari, manifatturiere, commerciali, dell'acqua, dell'aviazione", si legge nella nota diffusa dal Tesoro americano.