Frontex: calo in Italia flussi migratori, Grecia e Spagna stabili

Bruxelles, 15 mar. - A febbraio sono stati 3.400 gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Ue lungo le quattro principali rotte migratorie del Mediterraneo (centrale, occidentale e orientale) e dei Balcani. Si tratta di una cifra inferiore di quasi tre quarti a quella registrata un anno fa. Il calo c'è stato soprattutto riguardo agli arrivi in Italia, mentre sono stabili quelli registrati in Grecia e in Spagna. Lo riferisce Frontex, l'agenzia per le frontiere esterne dell'Ue, in un comunicato diramato oggi.

Nei primi due mesi di quest'anno, il numero totale degli attraversamenti irregolari si è dimezzato, portandosi a 12.000, con un calo in larga parte dovuto alla minore pressione migratoria lungo la rotta del Mediterraneo centrale, che porta in Italia migranti provenienti principalmente dalla Libia.

In dettaglio, gli arrivi in Italia lungo questa rotta a febbraio sono meno di 800, meno di un decimo della cifra registrata nello stesso mese del 2017. Il numero totale di migranti registrato su questa rotta nel periodo gennaio-febbraio è calato del 61 per cento, attestandosi a 5.200.

Il calo è dovuto in particolare alla diminuzione dei barconi in partenza dalle coste libiche lo scorso mese, a causa dell'aumentata attività della Guardia costiera libica e anche delle cattive condizioni atmosferiche.