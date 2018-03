Fmi: bene la crescita mondiale, ma i rischi aumentano

New York, 15 mar. - In vista della riunione del G20 a Buenos Aires (Argentina) il 19 e 20 marzo, il Fondo monetario internazionale ha confermato le sue stime di crescita per l'economia globale (+3,9% nel 2018 e 2019) e ha spiegato che "nel breve termine la crescita potrebbe stupire nuovamente al rialzo", anche se "stanno aumentando i rischi" che potrebbero frenare la crescita stessa.

Nella consueta Surveillance Note diffusa prima di un G20, l'istituto di Washington ha affermato che "la crescita globale ha continuato a rafforzarsi", ma lo slancio atteso nell'anno in corso e nel prossimo rallenterà, ponendo delle sfide di medio termine a molti Paesi. "Alcune forze cicliche verranno meno: i tassi di interesse stanno salendo e le condizioni finanziarie probabilmente saranno più stringenti con la normalizzazione della politica monetaria", si legge nel documento intitolato "Global prospects e policy challenges".