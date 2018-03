Fmi,Lagarde: protezionismo nocivo,no a ritorsioni dopo dazi Trump

New York, 15 mar. - Il protezionismo è "dannoso". In un blog pubblicato in vista della prossima riunione del G20, la numero uno del Fondo monetario internazionale, Christine Lagarde, ha scritto: "Ledere il commercio fa male all'economia e alle persone", specialmente quelle più povere che comprano prodotti importati relativamente meno costosi. Per questo, "i legislatori devono lavorare insieme in modo costruttivo per ridurre le barriere commerciali e risolvere i disaccordi commerciali senza ricorrere a misure eccezionali", come i dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio imposti dall'amministrazione Trump.

Lagarde ha quindi invitato gli altri Paesi a non reagire alla decisione degli Stati Uniti con una "escalation di misure protezionistiche [...] La storia economica mostra chiaramente che le guerre commerciali ledono la crescita globale e non possono essere vinte".