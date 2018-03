Fmi: Eurozona verso quinto anno di espansione, bene l'Italia

New York, 15 mar. - L'Eurozona sta vivendo la miglior crescita economica dell'ultimo decennio e va verso "il suo quinto anno consecutivo di espansione". Lo scrive il Fondo monetario internazionale nella Surveillance Note diffusa prima del G20 in calendario a Buenos Aires (Argentina) il 19 e 20 marzo. Nel documento, sono state riportate le stime di crescita aggiornate a gennaio, migliori alle precedenti grazie alle revisioni al rialzo di quelle relative a Germania, Italia e Paesi Bassi. Nel 2018, le previsioni per il Pil dell'area sono per una crescita del 2,2%, mentre per il 2019 le attese sono per un'espansione del 2 per cento. Per l'Italia, si prevedono un +1,4% e un +1,1 per cento.

A proposito dell'Italia, il Fondo monetario sostiene che, come anche altri Paesi, dovrebbe sfruttare il momento di slancio della crescita globale per spingere ulteriormente sulle misure di consolidamento fiscale. Nel documento, il Fondo cita il nostro Paese tra quelli dove il debito pubblico è "alto" o la posizione fiscale è "vulnerabile".