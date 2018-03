Parmalat, utile netto gruppo +26% a 103 milioni

Roma, 15 mar. - Il Gruppo Parmalat registra nel 2017 un fatturato netto pari a 6.695,5 milioni di euro, in aumento di 206,1 milioni di euro (+3,2%) rispetto ai 6.489,4 milioni di euro del 2016.

L`utile dell`esercizio è pari a 103,6 milioni di euro, in aumento di 24,2 milioni di euro rispetto ai 79,4 milioni di euro del 2016. A perimetro costante ed escludendo le controllate venezuelane, l`utile dell`esercizio risulta in aumento di 22,4 milioni di euro.

"Tale incremento è principalmente riconducibile alle minori svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali registrate nel 2017 per effetto dell`impairment test e a minori imposte sul reddito, che hanno più che compensato il peggioramento della gestione industriale e i minori proventi netti da transazioni". Il risultato della capogruppo invece mostra una contrazione del 52% e il cda ha deliberato un dividendo di 0,07 euro per azione, rispetto a 0,015 dell'anno scorso.

Il margine operativo lordo si attesta a 453,6 milioni di euro, in diminuzione di 4,9 milioni di euro (-1,1%) rispetto ai 458,5 milioni di euro del 2016.

La riduzione della redditività è dovuta principalmente ad un peggioramento del mix di vendita, con un calo dei volumi dei prodotti branded a più alta redditività.

Per quanto riguarda le prospettive, Parmalat indica che per l`esercizio 2018, a tassi di cambio e perimetro costanti ed escludendo la consociata Venezuela, stima una crescita, rispetto all`anno precedente, del fatturato netto dell`1,5% circa e del margine operativo lordo compreso in una forbice tra il 3% e il 5% circa.