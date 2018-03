Siria, ong: oltre 12.000 civili fuggiti da Ghouta Est

Roma, 15 mar. - Sono oltre 12.000 i civili siriani fuggiti dall'enclave ribelle di Ghouta Est, in Siria: lo ha annunciato l'Osservatorio siriano sui diritti umani.

Giornalisti dell'AFP sul posto avevano riferito questa mattina che migliaia di persone sono fuggite dalla città di Hammuriyé e dai suoi dintorni, nell'enclave pesantemente sotto assedio delle forze governative siriane.

Gli abitanti sono fuggiti a piedi, in auto e in moto in direzione delle aree sotto il controllo del regime.

(fonte afp)