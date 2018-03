Yemen, Onu denuncia forte deterioramento situazione umanitaria

New York, 15 mar. - Le condizioni in Yemen, in preda alla guerra, si stanno aggravando e stanno avendo un impatto devastante sui civili, con 22,2 milioni di persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria. Lo ha annunciato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il Consiglio ha citato gli attacchi indiscriminati contro le zone densamente popolate, con un gran numero di vittime civili e danni alle strutture civili. "Il Consiglio di Sicurezza esprime la sua grave preoccupazione per il continuo deteriorarsi della situazione umanitaria in Yemen e per il devastante impatto umanitario del conflitto sui civili", ha spiegato in una nota.

(fonte AFP)