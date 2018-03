Gentiloni: stabilità Libano fondamentale per Mediterraneo

Roma, 15 mar. - "Sostenere il Libano nel percorso di consolidamento istituzionale e nel creare un ambiente di sicurezza è fondamentale, ma il nostro contributo dovrà essere fondato su un approccio regionale che tenga conto delle molteplici sfide esistenti" puntando a uno "sviluppo sostenibile non solo in Libano ma nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. L'attivo sostegno al Libano è una scelta strategica per contribuire alla pace della nostra regione e del mondo intero". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, intervenendo alla Farnesina alla Conferenza internazionale di sostegno alle forze di sicurezza libanesi.

"L'Italia - ha ricordato Gentiloni - ha delle relazioni storiche e di grande vicinanza con il Libano da ogni punto di vista e mi auguro che questa sia l'occasione per rafforzarle ulteriormente e dare un contributo al coinvolgimento della comunità internazionale".

Il premier si è detto "particolarmente contento" di vedere Roma come un "hub di impegno e solidarietà internazionale,in diversi settori ma convergenti per la stabilità della nostra regione, il Mediterraneo e il Medio Oriente. Un'area attraversata negli ultimi anni da minace di instabilità, estremismo, conflitti".

Per questo "il Libano va messo al riparo dalle spinte di destabilizzazione, bisogna assicurare stabilità al Paese" la cui "posizione geografica è fondamentale anche per favorire la più ampia stabilità del Mediterraneo e per noi europei", ha concluso Gentiloni.