Meloni: FdI è cresciuta del 209%, pronte proposte per Def

Roma, 15 mar. - "Abbiamo ottenuto un risultato ottimo alle elezioni, siamo il secondo partito per incremento di consenso dopo la Lega, che è cresciuta quattro volte, noi siamo aumentati del 209% e moltiplichiamo la nostra pattuglia parlamentare che da 9 deputati passa a 50 parlamentari, 32 deputati e 18 senatori". Così Giorgia Meloni ha aperto la conferenza stampa al termine della prima riunione dei neoletti FdI.

"Vogliamo dare subito concretezza a questo risultato perchè mentre si parla di assetti e presidenze delle Camere i problemi dell'Italia non aspettano - ha sottolineato Meloni -. Mentre noi ci arrovelliamo perchè qualcuno ha irresponsabilmente approvato una legge elettorale che rende difficile la governabilità, entro il 10 aprile va presentato il Defe e noi abbiamo alcune proposte da sottoporre prima di tutto al centrodestra, e spero ci sarà un documento convidiso, ma poi anche agli altri partiti".

Le proposte sono 6 e prevedono: "flat tax al 15% sui redditi eccedenti rispetto al 2017, si può applicare immediatamente e non toglie risorse al bilancio dello Stato - ha detto la leader di FdI -, nessun tetto all'uso del contante, si stima che ci potrebbero essere 7 miliardi di euro di entrate grazie a questo. Una voluntary disclosure come proposta dal procuratore capo di Milano, Greco, sui redditi non dichiarati e non illeciti con la quale finanziare gli asili nido da tenere aperti anche l'estate".

E ancora: "ridurre i soldi per l'accoglienza, oggi ammontano a 5 miliardi di euro, e raddoppiare quelli per i rimpatri, con le risorse risparmiate si possono coprire: il raddoppio delle pensioni di invalidità, accompagnata ad una guerra senza quartiere ai falsi invalidi, infine destinare il 50% delle risorse provenienti dalla criminalità organizzata alle Forze delll'Ordine".

A partire da domenica FdI sarà in tutta l'Italia con i parlamentari e i coordinatori provinciali con la campagna "subito al lavoro per gli italiani" organizzando gazebo per far firmare le 6 proposte.