Governo, Meloni: solo Salvini può proporre altro candidato premier

Roma, 15 mar. - "Il centordestra può anche trovare un altro candidato premier dopo Salvini ma lo dovrebbe indicare lui un eventuale piano B". Lo ha detto Giorgia Meloni leader di FdI in conferenza stampa e a chi le chiedeva se in caso di sostegno esterno a centrodestra fosse disponibile a cedere una Camera ha detto: "siamo disponibili a discutere se si trovano convidisioni".

La presidenza delle Camere però secondo Meloni non è legata alla formazione del governo perciò anche se dovesse andare, come chiedono, ai 5 stelle questo non precluderebbe alla formazione di un governo di centrodestra con un sostegno estereno diverso, ad esempio del Pd: "intanto risolviamo il problema del Parlamento, senza il quale non possiamo fare nulla, il resto, il governo -ha spiegato - è un'altra cosa, è svincolato dal Parlamento".