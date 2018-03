Europarlamento: OK a nuova sede Ema ad Amsterdam, con condizioni

Bruxelles, 15 mar. - La plenaria del Parlamento europeo ha approvato oggi a Strasburgo, con con 507 voti a favore, 112 contrari e 37 astensioni, una risoluzione che autorizza, a determinate condizioni, il trasferimento ad Amsterdam della dell'Agenzia europea del Farmaco (Ema) dopo che, a causa della Brexit, la sede non potrà più restare a Londra.

Le condizioni poste dagli eurodeputati riguardano innanzi tutto il rispetto dei termini di consegna per l'edificio di Amsterdam in cui sarà collocata la nuova sede, e di cui non è ancora cominciata la costruzione, e per quelllo della sede provvisoria, che invece è quasi pronto. L'Europarlamento chiede alla Commissione europea e alle autorità olandesi a consegnare le nuove infrastrutture in tempo utile, in modo da garantire all'Agenzia una facile transizione e consentirle di trasferirsi nella sede temporanea entro il 1° gennaio 2019 e nella nuova sede permanente (edificio Vivaldi) entro il 16 novembre 2019.

In secondo luogo, gli eurodeputati chiedono di rivedere la procedura per decidere la sede delle agenzie Ue, in modo che non si ripeta più quanto è successo al Consiglio Affari generali di Novembre, quando le nuove sedi dell'Ema e dell'Eba (Autorità bancaria europea), le due agenzie comunitarie indipendenti oggi a Londra, sono state decise dagli Stati membri con una selezione fra le città candidate che è finita in entrambi casi con il sorteggio fra le due finaliste (nel caso dell'Ema, Amsterdam e Milano).

"Siamo preoccupati per il rischio di ritardi nella costruzione del nuovo edificio Vivaldi ad Amsterdam, che potrebbe causare un deterioramento del flusso di lavoro dell'agenzia, che è proprio quello che vogliamo evitare", ha detto dopo il voto Giovanni La Via (Ppe), il relatore del Parlamento europeo. "Abbiamo aggiunto - ha continuato - delle condizioni al testo legislativo, al fine di evidenziare i termini di consegna da rispettare e stabilire l'obbligo per la Commissione e le autorità olandesi di riferire ogni tre mesi sullo stato di avanzamento dei lavori di adeguamento e costruzione dell'edificio".

Quanto alla controversa procedura di assegnazione delle nuove sedi, "gli Stati membri non dovrebbero aspettarsi che il Parlamento europeo si limiti ad approvare automaticamente le loro decisioni", ha osservato La Via. "Ci rammarichiamo che il ruolo di co-legislatore dell'Europarlamento non sia stato rispettato, ed è per questo motivo che desideriamo che la decisione sia presa in sede di trilogo (il negoziato a tre fra Parlamento, Consiglio e Commissione, ndr), nel quadro della procedura di codecisione".

I deputati avvieranno ora negoziati informali a tre ("trilogo") con la Presidenza del Consiglio e con la Commissione, al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sulla nuova sede dell'Ema.