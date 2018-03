Lavoro, su politiche attive Italia dietro Francia e Germania -3

Roma, 15 mar. - Se confrontiamo questi dati con quelli tedeschi e francesi, la spesa per gli incentivi è limitata rispettivamente all'8% e al 6%. L`Italia fa registrare, quindi, un continuo ricorso alle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato, che consentono di favorire principalmente solo le stabilizzazioni dei rapporti di lavoro e non la nascita di nuova occupazione e il reinserimento nel mercato dei disoccupati. Il solo esonero contributivo triennale, ad esempio, è costato 2,224 miliardi nel 2015 e 6,360 miliardi di euro nel 2016 (al quale va aggiunto l`esonero biennale che nel 2016 ha prodotto un ulteriore costo di 415 milioni di euro).

Con l`introduzione nell`ultima riforma del lavoro del contratto a tutele crescenti, che ha fortemente inciso sulla flessibilità in uscita, il Legislatore ha voluto incrementare le tutele nel mercato del lavoro con un nuovo strumento di politica attiva: l`assegno di ricollocazione. Questa misura, che dovrebbe aiutare i soggetti disoccupati percettori di Naspi da almeno 5 mesi a rientrare nel mercato attraverso servizi di politica attiva, dopo un lungo periodo di sperimentazione, andrà a regime a partire dal mese di aprile ed interesserà circa 975mila persone.

"In questo nuovo scenario i consulenti del lavoro svolgeranno un ruolo strategico - ha dichiarato il presidente del consiglio nazionale dell`ordine, Marina Calderone - tramite i delegati della fondazione consulenti per il lavoro, l`organismo di categoria accreditato a livello nazionale per l`erogazione dei servizi per il lavoro, potremo affiancare i servizi per l`impiego pubblici nell`accompagnamento dei disoccupati, destinatari dell`assegno, nel percorso di ricerca di una nuova occupazione".