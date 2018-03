Lavoro, su politiche attive Italia dietro Francia e Germania -2

Roma, 15 mar. - Nel momento in cui una misura di politica attiva favorisce il reinserimento occupazionale di un disoccupato il risultato è duplice, in quanto si incrementa l`occupazione da una parte e si consente di risparmiare sul costo delle politiche passive dall`altra. Se, poi, andiamo a guardare la spesa complessiva sostenuta dal nostro Paese nel 2015 per le politiche del lavoro, notiamo che questa è pari a 28,9 miliardi di euro (l`1,75% del PIL), di cui tre quarti vengono destinati alle politiche passive. Nel 2015 l`Italia ha speso solo 750 milioni di euro per i servizi pubblici per l`impiego: cifra che serve a coprire il costo di circa 9 mila dipendenti dei centri per l`impiego pubblici.

Questo investimento è in netto contrasto con i 5,5 miliardi di euro spesi dalla Francia e gli 11 miliardi di euro sostenuti dalla Germania per i servizi per l`impiego nazionali. Infatti, se la spesa destinata ai servizi per il lavoro fosse stata in linea con la media europea (0,21% del Pil), lo stanziamento in Italia avrebbe dovuto essere pari a circa 3,5 miliardi di euro. Inoltre, se guardiamo la spesa sostenuta nel 2015 per le misure di politica del lavoro si scopre che questa ammonta a 6,9 miliardi di euro, di cui il 55% viene destinato ad incentivi alle assunzioni, il 40% alla formazione, il 4% all'avvio di start-up e l`1% alla creazione diretta di posti di lavoro.

