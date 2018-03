Lavoro, su politiche attive Italia dietro Francia e Germania

Roma, 15 mar. - In Italia lo scarso investimento nei servizi per l`impiego non consente di tenere sotto controllo la disoccupazione di lunga durata e la spesa per le politiche passive né di sviluppare adeguatamente le politiche attive del lavoro. E' quanto emerge dall`indagine dell`osservatorio statistico dei consulenti del lavoro "Dal Welfare al Workfare. Le politiche attive come strumento di contenimento della spesa sociale per la disoccupazione", presentata dal comitato economico e sociale europeo al Cnel.

In Italia la disoccupazione di lunga durata (di oltre 12 mesi) ha un carattere strutturale che la vede primeggiare costantemente nelle classifiche europee. Gli investimenti nei servizi per il lavoro consentono a i Paesi membri di gestire la disoccupazione, soprattutto quella di lunga durata. Ma in Italia questo tipo di investimento è utilizzato poco e con scarsi risultati. I rappresentanti del Cese, la presidente del consiglio nazionale dell`ordine dei consulenti del lavoro e del comitato unitario delle professioni, hanno sottoposto al presidente del Cnel, Tiziano Treu, al presidente dell'Anpal, Maurizio Del Conte, e al responsabile della segreteria tecnica del ministero del Lavoro, Bruno Busacca, un confronto sulle spese sostenute per le politiche del lavoro in Italia, in Germania e in Francia.

Le politiche attive in Europa rappresentano il principale strumento con cui ridurre la spesa per i sussidi di disoccupazione. In Italia, però, lo scarso investimento nei servizi per l`impiego pubblici non consente di tenere sotto controllo la disoccupazione di lunga durata e la spesa per le politiche passive, tantomeno di sviluppare adeguatamente le politiche attive del lavoro. Con il termine "workfare", invece, si vuole indicare il passaggio dalle politiche di welfare assistenziali alle politiche di attivazione.

